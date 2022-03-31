Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: прогноз Тимура Волкова на матч 1/4 финала в Майами

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Майами Даниил Медведев — Хуберт Хуркач.



Ставка: ТБ 21 за 1.61.



«За право сыграть в полуфинале на «Мастерсе» в Майами сойдутся российский теннисист Даниил Медведев и поляк Хуберт Хуркач. Оба игрока входят в первую десятку: Медведев в случае сегодняшнего успеха станет первой ракеткой планеты, а Хуберт замыкает топ-10.

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По личным встречам счёт 2:1 в пользу Даниила, все три игры состоялись в прошлом сезоне и проходили в серьёзной борьбе. На Уимблдоне Хуркач произвёл сенсацию, обыграв россиянина в пяти сетах. Но далее Медведев добился двух волевых побед на харде и вышел вперёд по личным встречам.



На этом турнире оба идут здорово. Россиянин трижды победил всухую, в соперниках были Маррей, Мартинес-Портеро и Бруксби. У поляка сетка была подобной же сложности, и он отдал один сет в поединке с Карацевым, а Харриса и Риндеркнеша обыграл 2:0.



В предстоящем матче, как и в предыдущих играх между ними, я ожидаю борьбу. Оба теннисиста отлично подают, и им будет нелегко брейкануть друг друга. Тотал в 21 гейм спокойно можно пробивать (или сыграть на возврат) даже в двух сетах, но Медведев и Хуркач пока выясняют между собой отношения с максимальным количеством партий», — сказал Волков.

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