«Калгари» — «Лос-Анджелес»: прогноз Дмитрия Артёмова на матч НХЛ

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Лос-Анджелес».
Ставка: победа «Лос-Анджелеса» с форой (+2) за 1.69.
«Ну просто трудно пройти мимо такого. Чтобы в НХЛ давали такие котировки на команды из первой восьмёрки — это довольно странно. Ну да, у «Калгари» нет травм, а у «ЛА» есть. Ну и что? Сегодня «ЛА» довольно неплохо сыграл против «Эдмонтона».
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Игра б2б? Ну да. Но если посмотреть, как «Кингз» играют б2б, то видим победу над «Флоридой», «Бостоном», «Айлендерс», «Питтсбургом».
«Калгари» является 3-й лучшей домашней командой на Западе? Ну так и «Лос-Анджелес» второй по играм в гостях. В личках с 2019 года баланс по нашей ставке тоже 6 выигрышей и 1 проигрыш. Так что не жду разгрома в этой игре как минимум. Предположу точный счёт 3:2 в данном противостоянии», — сказал Артёмов.
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