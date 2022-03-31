«Миннесота» — «Питтсбург»: когда начало, кто фаворит матча НХЛ, ставки и коэффициенты

1 апреля в Сент-Поле (США) состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча начнётся в 3:00 мск.

Почему Кирилл Капризов продолжит победную серию «Миннесоты»?

Букмекеры считают фаворитами встречи хозяев льда. Сделать ставку на победу «дикарей» можно с коэффициентом 2.27: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2270 рублей. Победу «пингвинов» эксперты оценили в 2.71, а ничья в основное время идёт за 4.62.



Аналитики ждут высокой результативности от матча. На тотал больше 5.5 шайбы можно сделать ставку за 1.56, на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Коэффициент на победу «Миннесоты» с учётом овертайма и серии буллитов — 1.83, успех «Питтсбурга» в матче идёт за 2.08.



Поставить на то, что российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сможет забросить шайбу в этой игре, можно за 1.90.

ESPN: Овечкин в 36 лет снова просто разрывает НХЛ.

Олег Знарок может возглавить омский «Авангард».

Плющев рассказал, почему считает серию «Металлурга» и «Авангарда» уникальной.

Кожевников назвал главную причину неудач московского «Динамо».