«Рубин» — «Химки»: эксперты оценили шансы Слуцкого прервать серию поражений

1 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Химки». Начало игры — в 19:00 мск. «Рубин» потерпел шесть поражений в семи предыдущих матчах РПЛ.

Какой канал покажет матч «Рубин» — «Химки»?

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.71. Успех химчан оценён экспертами в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.24.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

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Прогноз на матч «Рубин» — «Химки» с коэффициентом 2.27.

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