«Рубин» – «Химки»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Химки» в 23-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Химки» не проиграют и ТМ 3.5 за 1.92.



«Рубин» в последнее время очень плох, команда буквально разваливается. Не знаю, как можно это сейчас остановить, тем более покинул команду Хвича Кварацхелия.

«Рубин» — «Химки»: когда начало, где покажут.

Легионеры почти все уехали, только африканец Тальби остается из значимых игроков. Может быть, Слуцкий за время паузы что-то смог придумать, нашел какие-то слова, которые поддержат команду, но я в этом не уверен.



«Химки» перед паузой провели очень хороший матч в Екатеринбурге. Лучше «Урала» они выглядели большую часть встречи, но долгое время не везло. Там и в каркас попадали, и вратарь «Урала» выручал. Но в концовке дожали, вынудили игрока «Урала» забить в свои. Настроение химчане точно себе подняли, а сейчас это очень важно. Да и содержание игры было очень неплохим для наших реалий.



Учитывая, что у «Рубин» преимущества по составу толком и нет, шансы гостей хуже не выглядят. Они и на подъеме могут быть после победы. Точно, что обилия голов не будет, не в том состоянии команды, да и исполнителей классных мало. Поэтому сделаю ставку на то, что «Химки» не проиграют при тотале меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.

«Рубин» назвал причину расторжения контракта с Кварацхелией.



Прогноз на матч «Рубин» — «Химки» с коэффициентом 2.27.



Главный тренер сборной Украины отказался от «подаренной» путёвки на ЧМ-2022.



Карпин: мне приходится закрывать глаза на ошибки игроков «Ростова».