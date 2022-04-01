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СКА — ЦСКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч плей-офф КХЛ

СКА — ЦСКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч плей-офф КХЛ
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 2 за 1.62.

«Готовимся к финалам конференций. Сначала Запад. СКА — ЦСКА. Да, четвёртый год подряд. Как бы мы ни обходили это стороной, армейское дерби всегда с нами.

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Что мы замечаем по ходу сезона? ЦСКА минимум две, но забрасывает в ворота СКА. СКА, в свою очередь, за два раунда плей-офф всего одну игру проиграл. ЦСКА же вообще не знает, что такое поражение. Так уж получается, что очень ровно и целенаправленно ЦСКА пришёл к финалу конференции.

У обеих команд интересный состав и есть глубина. Я ожидаю, что ЦСКА минимум две забросит. Почему? По тому, что мы видели по ходу сезона. Ещё почему? Один гол Слепышева стоит семь миллионов, поэтому хоть одну-то он должен забросить. Вот такой простой мой прогноз. Индивидуальный тотал ЦСКА — минимум 2 шайбы», — сказала Миронова.

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