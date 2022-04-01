«Рубин» — «Химки»: прямая трансляция матча РПЛ онлайн, где смотреть, кто фаворит

Сегодня, 1 апреля, состоится стартовый матч 23-го тура РПЛ сезона-2021/2022 между «Рубином» и «Химками». Начало матча — в 19:00 мск. Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на платном канале «Матч! Премьер».

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Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение казанцам: поставить на победу подопечных Леонида Слуцкого в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех химчан оценивается в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.22.



Аналитики сомневаются, что матч «Рубин» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценили коэффициентом 2.30, а на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.69. Ставка на то, что обе команды забьют, идёт за 1.98.



Матч первого круга, состоявшийся 22 августа 2021 года, завершился вничью со счётом 1:1.

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Прогноз на матч «Рубин» — «Химки» с коэффициентом 2.27.

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