«Рубин» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч 23-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ «Рубин» — «Химки».



Ставка: победа «Химок» за 2.87.



«Рубин» сейчас находится в плачевном состоянии. У команды серьёзные потери, а последний матч она разгромно проиграла. Шесть поражений в семи последних турах — просто ужасные результаты.

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«Химки» же в прошлом туре добыли важнейшую победу и продолжат победную поступь. Гости победят со счётом 1:0, как мне кажется. «Рубин» сейчас очень слаб, даже своё поле казанцам вряд ли поможет», — сказал Бубнов.

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Прогноз на матч «Рубин» — «Химки» с коэффициентом 2.27.

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