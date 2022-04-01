«Рубин» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч 23-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ «Рубин» — «Химки».
Ставка: победа «Химок» за 2.87.
«Рубин» сейчас находится в плачевном состоянии. У команды серьёзные потери, а последний матч она разгромно проиграла. Шесть поражений в семи последних турах — просто ужасные результаты.
«Рубин» — «Химки»: когда начало, где покажут.
Реабилитироваться за поражение от ЦСКА надо, но кем? Одни уехали, другие дисквалифицированы. Потеря Хвичи Кварацхелии особенно страшна, он расторг контракт и оказался в Грузии.
«Химки» же в прошлом туре добыли важнейшую победу и продолжат победную поступь. Гости победят со счётом 1:0, как мне кажется. «Рубин» сейчас очень слаб, даже своё поле казанцам вряд ли поможет», — сказал Бубнов.
Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» — «Химки».
«Рубин» назвал причину расторжения контракта с Кварацхелией.
Прогноз на матч «Рубин» — «Химки» с коэффициентом 2.27.
«Локомотив» — «Спартак»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
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