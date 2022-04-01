«Халкбанк» – «Фенербахче»: прогноз Тимура Хабибуллина на матч турецкой волейбольной лиги

Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на матч чемпионата Турции по волейболу «Халкбанк» – «Фенербахче».



Ставка: победа «Фенербахче» за 1.90.



«В рамках заключительного тура чемпионата Турции лидер — «Халкбанк» — примет одного из принципиальных соперников по чемпионату — «Фенербахче».

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«Халкбанк» уверенно заканчивает регулярный чемпионат, занимет первое место, выиграв 24 из 25 матчей.

Подопечные Танера Атика практически весь сезон отыграли ровно, чего не скажешь о выступлении в Кубке Вызова. Дошли до финала, обыграли в первом матче «Нарбонн» со счетом 3:0, а в ответной игре просели, уступив 1:3. Шансы оставались, нужно было выиграть золотой сет, но и в этом моменте турецкий коллектив не смог справиться с давлением французов, проиграв 19:21 и упустив заветный титул третьего по значимости еврокубка.



После провального финального матча «Халкбанк» в следующем матче регулярного розыгрыша чемпионата Турции в гостевой игре проиграл «Аркасу» (1:3). Нужно понимать, что коллектив Танера Атика еще за три тура до окончания регулярного чемпионата обеспечил себе первое место. В оставшихся матчах волейболисты «Халкбанка» могут играть без какой-либо мотивации, предоставив шанс проявить себя запасным игрокам.



«Фенербахче» борется за 2-е место с «Зираатбанком». Именно эти коллективы перед стартом сезона были главными фаворитами чемпионата, но оба коллектива сконцентрировались на Лиге чемпионов. Мне кажется, что в плей-офф мы увидим оба коллектива в оптимальной форме, одна из этих команд должна стать чемпионом Почему-то не верю я в волейболистов «Халкбанка», хоть и по сезону шли намного стабильнее, нежели «Фенербахче» и «Зираатбанк».



В этом сезоне команды сыграли между собой один раз. В 13-м туре победу одержали волейболисты «Халкбанка» со счёто 3:0. Но сейчас всё иначе, волейболисты «Фенербахче» только прибавляют от игре к игре, а «Халкбанк» наоборот, подсел. Мне кажется, в сегодняшнем матче уверенную победу должны одерживать волейболисты «Фенербахче», которые выглядят стабильнее и мотивированнее», — сказал Хабибуллин.

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