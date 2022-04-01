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Сыграй в «Ну, погоди!» с Кухтой и выиграй фрибет до 2000 рублей от Фонбет

Сыграй в «Ну, погоди!» с Кухтой и выиграй фрибет до 2000 рублей от Фонбет
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Букмекер Фонбет запустил новую интерактивную акцию с бонусом до 2000 рублей.

Форвард «Локо» Ян Кухта не только забивает голы – он разводит кур и даже поставлял свежайшие яйца поварам своего предыдущего клуба. Перед субботним дерби со «Спартаком» ты можешь попробовать себя в роли нападающего и одновременно вспомнить старую-добрую электронную игру.

Собирай яйца в корзину и меняй заработанные очки на фрибеты до 2000 рублей!

Делайте ставки и смотрите видеотрансляцию дерби «Локомотив» — «Спартак» на сайте или в мобильном приложении.

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