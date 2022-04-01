Сыграй в «Ну, погоди!» с Кухтой и выиграй фрибет до 2000 рублей от Фонбет

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Форвард «Локо» Ян Кухта не только забивает голы – он разводит кур и даже поставлял свежайшие яйца поварам своего предыдущего клуба. Перед субботним дерби со «Спартаком» ты можешь попробовать себя в роли нападающего и одновременно вспомнить старую-добрую электронную игру.



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