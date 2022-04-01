Сыграй в «Ну, погоди!» с Кухтой и выиграй фрибет до 2000 рублей от Фонбет
Поделиться
Букмекер Фонбет запустил новую интерактивную акцию с бонусом до 2000 рублей.
Форвард «Локо» Ян Кухта не только забивает голы – он разводит кур и даже поставлял свежайшие яйца поварам своего предыдущего клуба. Перед субботним дерби со «Спартаком» ты можешь попробовать себя в роли нападающего и одновременно вспомнить старую-добрую электронную игру.
Собирай яйца в корзину и меняй заработанные очки на фрибеты до 2000 рублей!
Делайте ставки и смотрите видеотрансляцию дерби «Локомотив» — «Спартак» на сайте или в мобильном приложении.
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 31 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 марта 2022
-
20:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 29 марта 2022
-
22:00
-
21:15
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
Партнерский контент