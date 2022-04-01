«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз Майкла Оуэна на матч АПЛ 2 апреля

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Уотфорд», который пройдёт 2 апреля.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.62.



«Хороший матч, именно им вернётся Премьер-лига. И здесь наверняка мы увидим голы. Перед уходом на перерыв «Ливерпуль» демонстрировал блестящую форму.

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Команда не должна терять свой уровень ещё пару месяцев. «Ливерпуль» хорош не только в нападении, но и в обороне. С февраля в матчах АПЛ они пропустили только один гол.



«Уотфорд» получил ещё один шанс, чтобы удержаться в АПЛ. В последнем матче они смогли в гостях одержать победу над «Саутгемптоном». Но после этого им предстоит ещё пара серьёзных матчей.



Но в этом матче я не представляю никакого иного исхода, кроме уверенной традиционной победы «Ливерпуля» с возможным счётом 3:0», — сказал Оуэн.

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