«Локомотив» — «Спартак»: эксперты назвали фаворита московского дерби

2 апреля в Москве состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск.
Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак»?
Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.21. Успех красно-зелёных оценён в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.
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