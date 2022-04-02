СКА — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд в первом матче серии КХЛ

2 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:30 мск.
Дарья Миронова дала прогноз на 1-й матч серии СКА — ЦСКА.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.35, а успех СКА оценён экспертами в 2.89.
Букмекеры не уверены, что 1-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.92, на гол до истечения первой минуты — за 14.0.
Владимир Крикунов оценил шансы в серии ЦСКА — СКА.
Названо имя возможного преемника Хартли в «Авангарде».
Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед финалами конференций.
- 2 апреля 2022
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 1 апреля 2022
-
21:40
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 31 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 марта 2022
-
20:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00