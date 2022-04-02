«Локомотив» — «Спартак»: прямой эфир, смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск.
Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Смородская объяснила, почему не ждёт яркой игры в матче «Спартака» и «Локомотива».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.
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