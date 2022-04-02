«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет дерби

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск.



Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».



Смородская объяснила, почему не ждёт яркой игры в матче «Спартака» и «Локомотива».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева с коэффициентом 3.60.

Каррера назвал имя футболиста, который способен заменить Айртона в «Спартаке».



Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».



Баринов: Гисдоль повёл себя некрасиво по отношению к «Локомотиву».