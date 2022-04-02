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«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция, какой канал

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция, какой канал
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Сегодня, 2 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Беларусь 5».

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

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