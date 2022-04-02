СКА — ЦСКА: где смотреть первый матч серии, онлайн-трансляция, прямой эфир на «Матч ТВ»

Сегодня, 2 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.



Дарья Миронова дала прогноз на 1-й матч серии СКА — ЦСКА.



Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.35, а успех СКА оценён экспертами в 2.89.



Букмекеры не уверены, что 1-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90.



Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.92, на гол до истечения первой минуты — за 14.00.

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