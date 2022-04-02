«Крылья Советов» – «Уфа»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Уфа».

Ставка: «Крылья Советов» победят за 2.01.

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У команд диаметрально противоположные задачи. «Уфа» героически пытается избежать прямого вылета и стыков. «Крылья» достаточно уверенно чувствуют себя в середине турнирной таблицы.



Не знаю, как пауза на игры сборных скажется на состоянии клубов. Всё-таки отсутствовали сборники не так долго — всего 5-6 дней. К этой игре уже готовились в недельном цикле. «Крылья» показывают очень интересный футбол после зимней паузы, никому не проигрывают, а в предыдущем туре одержали очень яркую победу в Сочи. И вообще, футбол «Крыльев» радует глаз.



Этого не скажешь про «Уфу», которая давненько не выигрывает. Все декларации о том, что «Уфа» будет играть в смелый футбол, остаются лишь словами. Мы видели в игре с «Краснодаром», что «Уфа» ничего сверхъестественного не показала. Может быть, на выезде «Уфе» будет чуть попроще.



Но «Крылья» играют быстро, современно, впереди у них хорошие исполнители. Вызов в сборную того же Сарвели и Зиньковского может придать мотивации на концовку сезона.



«Крылья» — фаворит. Думаю, по качеству игры самарцы повыше, чем нынешняя «Уфа». И это должно сказаться. Плюс «Крылья» играют дома, при своих болельщиках. Так что выбираю победу «Крыльев Советов» за 2.01».

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