Жеребьёвка ЧМ-2022: результаты, составы групп, кто с кем сыграет

В Дохе (Катар) прошла жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Сборные распределились по восьми группам следующим образом:



Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, победитель пары Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.



Финальный турнир чемпионата мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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