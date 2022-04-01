Жеребьёвка ЧМ-2022: результаты, составы групп, кто с кем сыграет

В Дохе (Катар) прошла жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Сборные распределились по восьми группам следующим образом:
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, победитель пары Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис.
Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Финальный турнир чемпионата мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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