СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на 1-й матч финала Западной конференции КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч финала Западной конференции КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
Ставка: итоговая победа СКА за коэффициент 2.07.
Дарья Миронова дала прогноз на 1-й матч серии СКА — ЦСКА.
«Тотально все уверены, что москвичи выйдут дальше, что они сильнее. Все понимают, что на СКА отразилась потеря Кемппайнена. Когда с ним играют в одном звене Бурдасов и Кузьменко, это одно, а с Лео Комаровым звено не так смотрится. Но я в первом матче сделаю прогноз на победу СКА с учётом дополнительного времени и буллитов. Питерцы играют дома, будет стартовое вдохновение. В первом матче команды примерно равны, хотя ЦСКА показывает очень интенсивный и качественный хоккей».
Владимир Крикунов оценил шансы в серии ЦСКА — СКА.
Названо имя возможного преемника Хартли в «Авангарде».
Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед финалами конференций.
Овечкин вернулся в строй после пропущенной тренировки.
- 2 апреля 2022
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 1 апреля 2022
-
21:40
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 31 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 марта 2022
-
20:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00