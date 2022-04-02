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СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на 1-й матч финала Западной конференции КХЛ

СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на 1-й матч финала Западной конференции КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч финала Западной конференции КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Ставка: итоговая победа СКА за коэффициент 2.07.

Дарья Миронова дала прогноз на 1-й матч серии СКА — ЦСКА.

«Тотально все уверены, что москвичи выйдут дальше, что они сильнее. Все понимают, что на СКА отразилась потеря Кемппайнена. Когда с ним играют в одном звене Бурдасов и Кузьменко, это одно, а с Лео Комаровым звено не так смотрится. Но я в первом матче сделаю прогноз на победу СКА с учётом дополнительного времени и буллитов. Питерцы играют дома, будет стартовое вдохновение. В первом матче команды примерно равны, хотя ЦСКА показывает очень интенсивный и качественный хоккей».

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