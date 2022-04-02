«Арсенал» — «Ахмат»: ставка Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула – «Ахмат».
Ставка: обе забьют за 1.87.
«В Туле «Арсенал» будет принимать «Ахмат», который недавно впервые сыграл вничью в чемпионате (с «Уралом» на выезде 0:0). Команда Талалаева — самая бескомпромиссная. Она была близка к тому, чтобы сыграть вничью с «Локомотивом».
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Там после первого тайма «Ахмат» вёл в счёте 2:1, а уже при 2:3 обрушил шквал атак на ворота Худякова, но подвела расточительность, подвело мастерство. Но, как говорит Талалаев, по весне «Ахмат» лучше всех играет в футбол. Не знаю, как это получится в Туле.
В последний раз в Туле команды между собой сыграли 0:0. Вообще, «Ахмат» давненько не проигрывает «Арсеналу». В последний раз такое случалось в 2018 году в кубковой игре. Также в 2018-м в чемпионате «Ахмат» проиграл в Туле — 1:3.
«Арсенал» пропускает практически в каждом матче. В последний раз он играл на ноль ещё в ноябре. Если Бериша и Ко соберутся в плане реализации, то свой гол «Ахмат» забьёт. У «Арсенала» в обороне есть определённые проблемы. Но и у самой Тулы впереди есть Деспотович, к тому же была пауза, за которую можно было что-то наиграть, подправить.
«Арсенал» играет дома, так что здесь вполне возможен обмен забитыми мячами. На этом варианте остановлюсь. Коэффициент — 1.87».
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