«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на московское дерби

Телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак»?

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Спартак» — девятое. Между ними разница в семь очков. Кроме того, у «Локомотива» ещё и матч в запасе. Обе команды с начала сезона имеют свои проблемы. Очень интересно, как они с этим справлялись после перерыва на матчи сборных. Перед перерывом «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» 1:1 в гостях. До этого было поражение на своём поле от «Краснодара» 1:2. Если говорить о потерях, то уходит Айртон. Это проблема и для обороны, и для атаки тоже.



«Локо» перед перерывом одержал волевую победу 3:2 над «Ахматом». Выглядит он постабильнее, чем «Спартак». Во всех мартовских матчах «Локомотив» обязательно пропускает. Я бы хотел отметить в качестве нового лидера чеха Кухту. Он неплох был и в составе своей сборной, хотя чехи и проиграли Швеции в квалификации.



Как «Локомотив» дома играл со «Спартаком»? В девяти последних матчах три победы «Локо», четыре ничьих и две победы «Спартака». Довольно часто одна из команд не забивала. Могу это расшифровать более конкретно: в семи из восьми последних игр на поле «Локо» одна команда не забивала. Голов-то особо много не было. В 11 последних матчах «Локомотива» со «Спартаком» на поле «Локомотива» забивалось не больше трёх мячей.



В первом круге на поле «Спартака» была ничья со счётом 1:1. Последний раз на стадионе «Локомотива» команды играли в чемпионате прошлого года, тогда железнодорожники одержали победу 2:0. Может быть, не все ещё хорошо знают фамилию тренера «Локомотива» Комппера. Он сказал, что на своём поле команда сыграет в быстрый наступательный футбол. Одно дело сказать, а другое — иметь ресурс для этого. Не думаю, что боевая мощь «Локомотива» может характеризоваться как оптимальная. Вот такая картина. Не думаю, что забитых голов будет много».

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