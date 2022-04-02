«Ливерпуль» — «Уотфорд»: ставка Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Уотфорд».

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 2.86.

Ставка 2: победа «Уотфорда» с форой (+2.5) за 1.75

«Сразу скажу, что не исключаю сенсации в этой игре. Несмотря на то что в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал великолепный ход: в последних девяти матчах команда пропустила всего два гола. При этом «Уотфорд» идёт на 18-м месте и борется за выживание. Но дело в том, что после матчей сборных «Ливерпулю» наверняка придётся очень тяжело. А «Уотфорд» будет вести ожесточённую борьбу за очки.

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У «Ливерпуля» нет больших проблем в обороне, и, скорее всего, он сможет сыграть на ноль. Но атакующая линия красных получила самую большую нагрузку во время матчей сборных (пожалуй, во всём мировом футболе). Мы помним, как отчаянно бились за чемпионат мира Мане и Салах, отдали все силы. Им не будет хватать свежести. Жота провёл два матча в составе сборной Португалии, где принёс пользу, – он тоже наверняка выхолощен. Фабиньо улетал в сборную Бразилии. В общем тяжело придётся в атаке.



Конечно, «Уотфорд» этим обязательно воспользуется. Это будет очень тяжёлая игра, где не исключена ничья.



Я поставлю на ТМ 2.5 мяча. Этот вариант более чем очевиден, хотя на него очень большой коэффициент. Второй мой прогноз – Ф2 (+2.5). Тут можно даже не волноваться, коэффициент ниже двойки, но всё равно высокий».

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