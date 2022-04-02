СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на первый матч полуфинала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч полуфинала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 СКА – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.35.

Дарья Миронова дала прогноз на 1-й матч серии СКА — ЦСКА.

«Такой финал Западной конференции уже всех настолько достал, что уже который год подряд в одно и то же время мы начинаем мечтать, что было бы неплохо хотя бы раз в несколько лет проводить плей-офф по общей сетке. В этом случае, безусловно, ЦСКА и СКА тоже могут встретиться и в полуфинале, и в финале, но вероятность такого события будет всё-таки поменьше. Потому что прогрызаться даже к полуфиналу армейцам придётся не только через вечно подающие надежды и воскресающие «локомотивы» и «динамы», но и сквозь «ястребов» и «ак барсы», а там, знаете ли, не всё так просто.



Но сейчас мы имеем то, что имеем. А имеем мы ЦСКА – СКА, по-моему, в пятый раз подряд, не считая ковидного сезона, где наверняка был бы шестой раз. Для разнообразия на этот раз мероприятие начинается в Санкт-Петербурге, но от перемены мест слагаемых, как мы помним, сумма не меняется.



Несмотря на то что серия начинается в Питере, а значит, по итогам регулярного чемпионата питерские армейцы были круче своих московских собратьев, никаких шансов на выход в финал Кубка Гагарина я у них не вижу. Ну при такой игре, когда СКА шарахался и играл вторым номером от обороны против «Спартака», ловить в целой серии против ЦСКА питерцам нечего.

СКА — ЦСКА: когда начало 1-го матча, где покажут.

В одном матче, выпрыгнув из штанов и придумав что-нибудь кандибоберное, можно было бы удивить Фёдорова и Ко, но несколько раз такой фокус не пройдёт. Поэтому речь в данной серии может идти лишь о том, сколько раз питерцам в ней дадут выиграть. Я полагаю, что не больше двух, а скорее всего, и вовсе один.

И разъяснять, кто в доме хозяин, москвичи начнут прямо на берегах Невы и прямо в самом первом матче. Который и выиграют, полагаю, с совсем небольшим преимуществом в одну-две шайбы, но при этом в основное время».

Владимир Крикунов оценил шансы в серии ЦСКА — СКА.



Названо имя возможного преемника Хартли в «Авангарде».



Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед финалами конференций.



Овечкин вернулся в строй после пропущенной тренировки.