«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал свою ставку на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.38.

Где покажут матч «МЮ» — «Лестер»?

«Манчестер Юнайтед», проведя 29 игр, набрал 50 очков. Разность мячей плюс восемь: 48 забито и 40 пропущено. Это позволило манкунианцам забраться на шестое место, которое увы не даёт путёвку в Лигу чемпионов. От вожделенной четвёртой позиции, которую занимает «Арсенал», «Юнайтед» отстаёт на три очка. При этом у «канониров» на игру меньше. А тут и «Тоттенхэм», стоящий на пятом месте, имеет 51 очко после 29 игр. А чуть сзади «Вест Хэм Юнайтед», после 30 туров набравший 48 очков. Не будет преувеличением сказать, что каждый матч для «красных дьяволов» — решающий. Впрочем, для остальных команд тоже.



Правда, «Лестер» на еврокубки не претендует, если не выиграет, конечно, Лигу конференций УЕФА. В АПЛ «Лестер» 10-й, после 27 туров он набрал 36 очков. Сейчас «лисы» пребывают в неплохой форме. В последних четырёх матчах они выиграли в трёх, а один проиграли «Арсеналу».



Между прочим, «Манчестер Юнайтед» последние два с половиной года крайне неудачно играет с «Лестером». В прошлом сезоне «лисы» взяли у «красных дьяволов» четыре очка из шести, сыграв вничью дома и выиграв на «Олд Траффорд». Кроме того, «Лестер» уверенно выбил «Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. В нынешнем сезоне «Лестер» продолжил побеждать «Манчестер Юнайтед», положив его на лопатки дома в восьмом туре — 4:2.



На «Олд Траффорд» ожидается игра с непредсказуемым результатом. С одной стороны, «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов, уступив дома мадридскому «Атлетико», но ведь перед этим здесь же, на «Олд Траффорд», был больно бит «Тоттенхэм» хет-триком Роналду. Несмотря на нестабильность «красных дьяволов», верю в их уверенную победу.

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