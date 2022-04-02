«Крылья Советов» — «Уфа»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск.

Почему «Крылья Советов» продлят удачную серию в матче с «Уфой»?

В прямом эфире встречу будет транслировать телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

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