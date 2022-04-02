«Локомотив» — «Спартак»: ставка Евгения Ловчева на дерби с коэффициентом 3.60

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.60.

Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак»?

«Локомотив» — «Спартак». И та и другая команды начинают своё становление. У «Спартака» новый тренер и новые игроки. У «Локомотива» тоже новый тренер и также новые исполнители. Удивительно, как быстро разрушили «Локомотив», «Спартак» 17 лет разрушали.



Мне кажется, что сейчас «Спартак» интереснее, у него и оборона есть, и слаженность какая-то. Но мне думается, что, так как играют на стадионе «Локомотива», то будет ничья. Также ждём «обе забьют» и тотал матча меньше 2.5 мяча».

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