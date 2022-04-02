«Спартак» — «Локомотив»: ставка Эдуарда Мора на московское дерби РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.23.

Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак»?

«На данный момент это два проблемных клуба, но «Спартак» менее проблемный. У него в целом всё в порядке, большая обойма футболистов, все на хорошем ходу. То, что команда играет не агрессивно, вторым номером, не доминирует – следствие того, что тренер Ваноли просто не понимает, что такое российский топ-клуб, где нужно играть уверенно, солидно, первым номером. Состав позволяет это делать.



У «Локомотива» ситуация другая – бардак в руководстве, не совсем понятно, кто его тренирует. «Локомотив» если и выигрывает матчи, то за счёт индивидуального мастерства, а не поставленной игры. Думаю, что на дистанции команда не будет играть стабильно. Думаю, что голы в матче будут, так как у «Локомотива» в обороне есть большие проблемы.



У меня три прогноза на этот матч. Первый – победа «Спартака», так как он просто сильнее и сбалансированнее. Второй – обе забьют. «Локомотив» за счёт индивидуально сильных футболистов впереди, а «Спартак» за счёт того, что командная игра лучше. Третий прогноз – тотал больше 2.5 мяча».

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