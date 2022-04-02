«Локомотив» Москва — «Спартак»: ставка Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Спартак» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.83.

Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак»?

«Новое дерби для «Спартака» этой весной — уже третье. Пока баланс сохраняется — одна победа (над «Динамо») и одно поражение (от ЦСКА). Для прогноза крайне сложный матч. Обе команды горазды на сюрпризы. Никто не понимает, чего ждать от «Локомотива». Состав серьёзно обновился, про тренерский штаб и говорить не приходится. Тем не менее команда находит в себе какие-то резервы и выглядит пристойно. С ЦСКА бились, только в конце проиграли. В Грозном сумели переломить ход встречи с очень крепким «Ахматом». В хорошем настроении железнодорожники готовились к этому дерби.



«Спартак» упустил победу в Нижнем Новгороде. Смешанные ощущения оставляет игра команды. Есть просто отличные отрезки по ходу матчей. Так было и с «Динамо», и с «Краснодаром», и с «Нижним». Но порой команда просто останавливается. Отсюда и нет стабильности в результатах. Но на дерби должен быть максимальный настрой. Хочется на это надеяться. «Локомотив» — это раздражитель.



Я думаю, что по составу «Спартак» сейчас посильнее, атакующая группа очень приличная, а у «Локомотива» в обороне проблемы видны. Жду много голов от этого матча (не меньше трёх) и считаю, что «Спартак» не проиграет. Уверен в ставке на 9 из 10».

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