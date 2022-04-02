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«Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.72.

«Дортмундская «Боруссия» играет с «Лейпцигом» в ближайшем туре Бундеслиги. Несмотря на некоторые оборонительные ориентиры Доменико Тедеско, которые он привил «Лейпцигу» за последнее время, и команда стала меньше пропускать, в этой игре всё будет строиться от атаки.

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Для обеих команд очень важно показать себя как настоящую силу — не просто отбиться, а забивать. «Боруссия» против такого соперника должна играть от себя. «Лейпциг» тоже будет играть от себя. Учитывая проблемы в обороне «Боруссии», думаю, что «Лейпциг» забьёт. Стало быть, надо ставить верх в этом матче – обе забьют и тотал больше с коэффициентом 1.72.

На мой взгляд, это идеальная ставка для такой игры. Коэффициент уверенности – 9 из 10».

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