«Локомотив» — «Спартак»: ставка Константина Генича на столичное дерби чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.27.
Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак»?
«После паузы на игры сборных мы возвращаемся к РПЛ, где всё выходит на финишную прямую. На «РЖД Арене» «Локомотив» сыграет со «Спартаком».
Большой вопрос, как эта пауза скажется на состоянии обеих команд. Непонятно, кто сыграет у «Локомотива» в воротах – опытный Гильерме, который вернулся в строй, или Худяков, который своей игрой заслужил место в основном составе.
У «Спартака», как вы знаете, всё шиворот-навыворот. Айртон уехал в Бразилию, где, скорее всего, продолжит карьеру во «Фламенго». Я не уверен, что это большая потеря, так как у «Спартака» довольно длинная обойма игроков, которыми можно заменить уехавших или травмированных.
«Спартак» играет очень неровно – классная игра с «Динамо», неудачный матч с «Краснодаром», непонятный матч с «Нижним Новгородом», где первый тайм «Спартак» вообще непонятно во что играл, а во втором всё-таки задвигался. «Спартак» практически без задач в РПЛ, остаётся бороться только за Кубок.
Это третье дерби для Паоло Ваноли. Мы видели разный «Спартак» в матчах с ЦСКА и «Динамо». Думаю, что во встрече со слегка разобранным «Локомотивом», которому не хватает организации игры, «Спартак» будет фаворитом, хоть и играет формально на выезде.
Я бы сыграл чистую победу «Спартака» за коэффициент 2.27. Во второй ставке можно подстраховаться и взять нулевую фору на «Спартак». Если команды сейчас ставить на чашу весов, то «Спартак» выглядит убедительнее, чем нынешний «Локомотив».
Если «Спартак» решит проблему Баринова и Жемалетдинова, то игру «Локомотива» разрушить вполне можно. Выбор за вами, смотрим футбол и болеем за нашу ставку».
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