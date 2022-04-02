«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» Москва.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.56.

«Интересный матч должен получиться. «Краснодар», несмотря на все свои проблемы, весной пока никому не проигрывает, набрал семь очков. Сейчас ему позволили использовать африканских ребят, которые играли за «Краснодар-2» в ФНЛ, причём достаточно успешно.

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На своём поле «Краснодар» в любом составе будет стремиться играть в атаку. Это хочет видеть Галицкий. Здесь, думаю, ничего не изменилось, тем более есть ребята, которые могут так играть. Это и Ионов, и Сперцян, и Газинский.



«Динамо» не так ярко выглядит весной, но это касается в большей степени домашних матчей, где против него закрываются и ничего не дают сделать. В гостях две крупные победы над «Химками» и «Арсеналом». И в игре с «Краснодаром», который дома будет стараться играть в футбол, а не сидеть сзади, динамовцы могут реализовать свои сильные качества и преимущество в общем уровне мастерства. Благо Шиманьски пока никуда не уехал.



Жду результативного матча, голов. Поставлю на тотал больше 3 мячей. В прошлом сезоне динамовцы в Краснодаре вообще победили 3:2 в очень интересном матче. Уверен в ставке на 7 из 10».

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