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«Краснодар» — «Динамо»: эксперты назвали имя фаворита в матче 23-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: эксперты назвали имя фаворита в матче 23-го тура РПЛ
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Сегодня, 3 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

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Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 46% вероятности. Успех краснодарцев оценивается коэффициентом 3.64 (27%). Ставки на ничью принимаются за 3.76.

При этом аналитики сомневаются, что предстоящий матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

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