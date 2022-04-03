«Металлург» — «Трактор»: эксперты оценили шансы клубов в первом матче серии Кубка Гагарина

Сегодня, 3 апреля, стартует финал плей-офф Восточной конференции. Первый матч серии магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» пройдёт в Магнитогорске, стартовое вбрасывание запланировано на 15:00 мск.

Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии «Металлург» — «Трактор».

Эксперты уже дали свой прогноз. Они отдают небольшое предпочтение в первом матче хозяевам: сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех «Трактора» оценивается коэффициентом 2.76 (36%).

Аналитики при этом считают, что первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22.

Ничья по итогам основного времени оценена букмекерами коэффициентом 4.15, а гол в первые 10 минут — коэффициентом 1.85.

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