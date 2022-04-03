ЦСКА — «Урал»: аналитики оценили шансы армейцев продлить победную серию в РПЛ

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата России между столичным ЦСКА и екатеринбургским «Уралом». Он пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

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Эксперты сделали свой прогноз, они считают явными фаворитами москвичей. Если ЦСКА одержит победу, сыграет коэффициент 1.46, что приблизительно равно 68% вероятности. Успех «Урала» оценивается букмекерами коэффициентом 8.50 (11%). Поставить на ничью в букмекерских конторах можно за 4.50.

При этом аналитики сомневаются, что предстоящий матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотл меньше 2.5 мяча — за 1.77. Заключить пари на голы в обе стороны предлагается с коэффициентом 2.40.

Напомним, что московский ЦСКА не проигрывает после зимней паузы на протяжении шести официальных встреч во всех турнирах. При этом армейцы во всех случаях одержали победы.

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