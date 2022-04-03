ЦСКА — «Урал»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал покажет в прямом эфире

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата России между столичным ЦСКА и екатеринбургским «Уралом». Он пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.
ЦСКА — «Урал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Трансляцию встречи будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Эксперты сделали свой прогноз, они считают явными фаворитами москвичей. Если ЦСКА одержит победу, сыграет коэффициент 1.46, что приблизительно равно 68% вероятности. Успех «Урала» оценивается букмекерами коэффициентом 8.50 (11%). Поставить на ничью в букмекерских конторах можно за 4.50.
При этом аналитики сомневаются, что предстоящий матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотл меньше 2.5 мяча — за 1.77. Заключить пари на голы в обе стороны предлагается с коэффициентом 2.40.
Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Урал».
«Бавария» может получить техническое поражение в матче с «Фрайбургом».
Карпин назвал причины первого поражения после возвращения в «Ростов».
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» с коэффициентом 2.98.
- 3 апреля 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 2 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30