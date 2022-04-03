«Сочи» — «Зенит»: во сколько начало, где смотреть, какой канал покажет матч, кто фаворит

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности. Успех сочинцев оценивается коэффициентом 4.40 (22%). Ставки на ничью принимаются за 4.00.



При этом аналитики не сомневаются, что предстоящий матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

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