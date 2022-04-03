«Ювентус» — «Интер»: онлайн-трансляция, где смотреть в прямом эфире, какой канал покажет

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» с коэффициентом 2.98.

Смотреть онлайн матч чемпионата Италии можно на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.90. Пари на успех «Интера» принимаются за 2.55. На ничью можно поставить за 3.30.

При этом аналитики сомневаются, что центральный матч 31-го тура Серии А получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Поставить на голы в обе стороны можно с коэффициентом 1.84.

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