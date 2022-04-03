«Барселона» — «Севилья»: где смотреть, прямой эфир, онлайн-трансляция, какой канал покажет

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Севильей» из одноимённого города. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Пари на успех «Севильи» принимаются за 7.60. На ничью можно поставить за 4.80.

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При этом аналитики не сомневаются, что центральный матч 30-го тура чемпионата Испании получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Поставить на голы в обе стороны можно с коэффициентом 2.00.

Напомним, «Севилья» провела 29 игр, набрала 57 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. У «Барселоны» на три очка меньше, но есть игра в запасе.

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