«Краснодар» — «Динамо»: ставка Константина Генича на матч 23-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – «Динамо».

Ставка: в матче забьют 2-3 гола за 1.97.

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«Понятно, что здесь был бы иной расклад, если б у «Краснодара» все легионеры были в строю. Динамовцы продолжают преследовать «Зенит» в турнирной таблице. Но им на пятки наступает ЦСКА, набравший очень приличный ход.



Динамовцы являются фаворитами этого противостояния. Правда, они с трудом добираются до Краснодара — через Ставрополь. «Краснодар» же проведёт второй домашний матч с новым, подрихтованным составом, с новым тренером Сторожуком. Пока при этом специалисте «Краснодар» не проигрывает. Во всех трёх матчах при нём доезжал вариант «2-3 гола».



Динамовцы не очень здорово смотрелись и в матче с «Ростовом», и «Спартаку» проиграли. Да, была крупная победа над «Арсеналом» (4:1), но она не вытекала из логики игры. «Динамо», приезжая в Краснодар, в двух последних матчах обыгрывала хозяев. Была победа 3:2 в прошлом сезоне, очень яркий матч был, динамовцы ушли с 0:2. И была победа 2:0.



Взять чистую победу «Динамо» было бы рискованно. Я бы взял как раз вариант «2-3 гола в матче». 2:1 в ту или другую сторону, 2:0, 1:1, да и, кто знает, 3:0 может быть. И правило бывших в этом сезоне очень часто работает, да и по статистике вообще. Почему бы не взять гол Федора Смолова, бывшего игрока «Краснодара», который становился лучшим бомбардиром РПЛ именно в Краснодаре».

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