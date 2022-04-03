«Металлург» — «Трактор»: ставка Максима Лебедева на 1-й матч финала Восточной конференции

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Трактор».

Ставка: «Металлург» победит в основное время за 2.32.

«Мировой хоккей зашёл в очередной тупик. Лучше всего это доказала Олимпиада, которую выиграла сборная Финляндии. Команда, выжигавшая на льду любую жизнь напалмом. Наша сборная заняла второе место лишь потому, что сама играла в такой же хоккей, оборонительный, тоскливый и унылый. Если бы в нашей сборной была жизнь, шведы выкинули бы её в полуфинале. По сути, мировой хоккей сейчас представляет собой большое кладбище играющих от обороны, где только на домике сторожа висит табличка «Живой уголок». И этот живой уголок сейчас олицетворяет Национальная хоккейная лига, где ещё бьётся какая-то жизнь.

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Если бы во главе ИИХФ до сих пор находился бы Рене Фазель, этот ушлый дядька чего-нибудь да придумал. При его руководстве мировой хоккей заезжал в такие же и аналогичные тупики, но Рене разруливал, своевременно внося изменения в хоккейные правила и общемировые регламенты. Новый глава ИИХФ не то что неспособен разрулить такую ситуацию, поскольку не имеет пока ещё никакого веса и авторитета, но и с радостью, повизгивая, бросился вперёд всех пинать ногами жизнь, бьющуюся в российском хоккее. С криком: «Это я, Мальчиш-Плохиш, это я взорвал ящики с патронами!» – новый глава ИИХФ принялся остервенело выпиливать Россию из мирового хоккея. То есть, по сути, начал собственноручно уничтожать те несчастные рейтинги хоккея на ТВ и в СМИ, которые и с Россией-то не блистали, а без неё и вовсе стали убогими.



Уверен, это ему ещё икнется, но у нас сейчас своя свадьба, причём восточная. И там есть своё кладбище под названием «Трактор». Смотреть на игру челябинцев без риска вывихнуть челюсть, если, конечно, ты не являешься преданным болельщиком этой команды, невозможно в принципе. В регулярном чемпионате «Трактор» сумел перефинляндить даже «Йокерит», который теперь собирает деньги на следующий сезон на церковной паперти – так им и надо! И по всем раскладам именно «Трактор» должен победить в финальной серии Востока. Победить, поскольку демонстрирует самый антихоккейный хоккей в сегодняшней КХЛ.



Разумом я это понимаю. Но моё сердце будет на стороне «Магнитки». Там, конечно, после завершения карьеры Мозякиным тоже не бог весть какие креативщики, но по сравнению с «Трактором» это и есть тот самый «Живой уголок» на кладбище. Там хоть какая-то жизнь, какие-то эмоции, а не просто машина по производству результата. Поэтому я надеюсь, что «Магнитка» не даст хоккейному кладбищу разрастись на весь наш чемпионат. И сумеет с шутками и прибаутками, песнями и плясками пройти суровых челябинских парней с их суровым челябинским хоккеем. Очень на это надеюсь, хоть и не слишком в это верю. И пусть же «Магнитка» положит этому начало уже в первом матче серии, победив «Трактор» в низовом матче, с минимальным преимуществом в счёте, но зато в основное время. Лично я буду за «Магнитку» болеть».

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