«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – «Динамо».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

«Краснодар» — «Динамо»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

«Практически все легионеры «Динамо» возвращаются. Например, Бальбуэна, который улетал играть в Южную Америку за свою национальную сборную, должен будет потратить порядка 40 часов для того, чтобы добраться до стадиона в Краснодаре. Причём делать это он будет без команды самостоятельно. Три-четыре пересадки предстоит ему сделать. Таковы реалии.



Что может быть на футбольном поле? У «Краснодара» все легионеры уехали, но при этом «Краснодар» стремится к тому, чтобы собой остаться. «Краснодар» побеждал «Урал», побеждал «Спартак», что для меня, скажу честно, стало большим сюрпризом.

Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».

Я думаю, что «Краснодар» у себя дома, имея практически всех игроков в распоряжении, может быть хорошо готов к игре с «Динамо», которому непростая поездка предстоит. А состав у «Динамо» сейчас очевидно сильнее, чем у «Краснодара».

Я бы на эту встречу предложил вариант «тотал больше 2.5 мяча». Я думаю, здесь и обе команды смогут отличиться, и кто-то забьёт больше одного гола».

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