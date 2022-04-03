ЦСКА – «Урал»: ставка Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА – «Урал».

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за 1.75.

«ЦСКА дома на «ВЭБ-Арене» будет принимать «Урал». ЦСКА все расхваливают, и это абсолютно заслуженно. Команда смотрится очень ярко. Но это было до паузы. Как сейчас будет — одна из интриг ближайшего тура.

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ЦСКА провёл контрольный матч против «Нижнего Новгорода», в котором победил 2:0, а Яковлев отметился дублем. Многие футболисты разъезжались в сборные, в частности Языджи, который получил небольшое повреждение в первой игре с португальцами. Болезненный вопрос для ЦСКА, как оно скажется на подготовке к встрече с «Уралом». Хотя я думаю, что всё будет нормально. Языджи наверняка на поле появится. В четырёх подряд встречах после дебюта Языджи уже забил, на его счету шесть мячей. ЦСКА сейчас легко выглядит, хорошо команда готова, легионеры хорошо друг друга дополняют и понимают.



«Урал» — неуступчивый соперник, но после паузы никого не обыгрывает. Да, он был близок к тому, чтобы обыграть «Ахмат» дома, но не вышло. «Урал» — вязкий соперник, в последних двух матчах ЦСКА сыграл с ним вничью. В одной игре отыгрался только в концовке благодаря голу Марио Фернандеса. Но сейчас по уровню команды находятся в диаметрально противоположном состоянии.



Мой прогноз — ЦСКА забьёт минимум дважды и одержит победу — П1 и ТБ 1.5 мяча. ЦСКА к моменту своей игры будет уже знать, как сыграет «Динамо» Сандро Шварца, и это будет мотивировать дополнительно».

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