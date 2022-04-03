«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Павла Занозина на матч 31-го тура итальянской серии А

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 31-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Наполи».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.87.
«Крутой матч в чемпионате Италии. «Наполи» по-прежнему борется с «Миланом» за первое место, «Интер» тоже рядом. Там суперинтрига в борьбе за скудетто. «Аталанте» же надо подумать о том, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. Пока это очень сложно сделать: минус восемь очков по отношению к идущему четвёртым «Ювентусу». Правда, есть матч в запасе, и, конечно, надо обязательно побеждать в игре с «Наполи».
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» с коэффициентом 2.98.
Я тут не вижу других вариантов: «Аталанта» должна сыграть в свой футбол, но в последнее время это получается у неё довольно редко. За три последних матча в чемпионате Италии бергамаски забили всего лишь один мяч. В прошлом туре — в ворота «Болоньи», а до этого были нули с «Дженоа» и поражение 0:1 от «Ромы». Непривычно, конечно, видеть «Аталанту» такой малорезультативной.
Да и в целом в этом сезоне она по голам конкурентам уступает. Кстати, и тому же «Наполи», и «Лацио», и «Интеру» с «Миланом», и даже «Сассуоло» с «Вероной». Понятно, что нельзя, наверное, всегда выдавать максимум, тем более что «Аталанта» всё-таки играет на два фронта.
Но, конечно, хотелось бы, чтобы на этот раз в матче с «Наполи» мы увидели настоящую «Аталанту», правильную. Да и «Наполи» обычно позволяет своим соперникам играть, к тому же почти всегда в матчах этих команд проходит ставка на голы в обе стороны. И сейчас на «обе забьют» дают 1.67 — маловато. И я думаю, что мы эту ставку выбирать не будем, а выберем всё-таки верх — тотал больше 2.5 за 1.87, потому что пора уже «Аталанте» сыграть результативный матч и самой позабивать. Ну и сопернику тоже позволить это сделать. Так что верх — мой выбор на этот прекрасный матч».
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