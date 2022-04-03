ЦСКА – «Урал»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Урал».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.38.

«ЦСКА принимает «Урал». И здесь трудно отыскать интригу. Армейцы, заполучив сразу четырёх очень качественных легионеров, сейчас выглядят чуть ли не сильнее всех в российском чемпионате.

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В матче с «Рубином» они это продемонстрировали. Иностранцы очень сильные приехали. «Урал» же выглядит откровенно слабо. Даже в домашнем матче с «Химками» он играл хуже соперника и проиграл по делу, пусть пропустил в конце, да ещё и автогол случился. Защитники не выдержали напряжения.



Что может такой «Урал» предложить такому ЦСКА, да ещё на выезде? Мне сложно сказать. Рассчитывать надо на собственную самоотверженность, какую-то расслабленность армейцев. Возможно, на действиях хозяев негативно скажется пауза. Но закладываться на это не стоит. Там такой класс, что команда может проснуться по ходу, а всё равно уверенно победить «Урал».



Я бы взял победу ЦСКА с форой (-1.5). Здесь разница в уровне очень заметна. К тому же у ЦСКА появился шанс зацепиться за второе место и даже побороться за золото. Уверен в ставке на 9 из 10».

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