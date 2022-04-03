ЦСКА – «Урал»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Урал».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.

«ЦСКА находится в одном балле от второго места. А «Урал» отделяет всего два очка от прямого вылета из Российской Премьер-Лиги.

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Здесь также ожидается очень напряжённая борьба. Я не жду какого-то суперфутбола, но можно предположить, как будет идти матч. ЦСКА будет всё время атаковать, «Урал», как обычно, выстроит очень глубокую линию обороны. При этом, как обычно, будет атаковать за счёт индивидуальных действий Гаджимурадова или если Эрик Бикфалви что-нибудь придумает.



Любопытно, что всего четыре тура прошло после возобновления чемпионата России, а Языджи уже успел стать лучшим бомбардиром ЦСКА, забил шесть голов (лучший бомбардир «Урала» — Бикфалви — забил всего четыре).



У «Урала» трудности в атаке, команде с большим трудом даются забитые голы, да и вообще моменты. «Урал» не раскроется в любом случае. Для ЦСКА матч будет напоминать игру против «Нижнего Новгорода». Там армейцы долго атаковали и всё же дожали.



Думаю, здесь будет нечто похожее. Даже если «Урал» пропустит, всё равно будет играть очень глубоко. Потому что если гости раскроются, то пропустят сразу несколько.



Можно не рисковать и брать спокойную ставку на ТМ (2.5). А можно рискнуть и попробовать даже ТМ (1.5). Языджи играл важные матчи за сборную и не сможет быть на сто процентов готовым к этой встрече. Поэтому поставлю на ТМ (2.5)».

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