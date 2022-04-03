«Сочи» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата России

Телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 1.92.
«Зенит» — лидер нашего чемпионата, он должен чувствовать себя достаточно комфортно. Тем более что многие легионеры возвращаются в команду, а это значит, что атакующий потенциал «Зенита» не должен падать.
«Сочи» — «Зенит»: когда начало, где покажут.
При этом были футболисты, которые под руководством Семака целенаправленно готовились к матчу против «Сочи» и не вызывались в сборную России. Да и те, кто там побывал, наверняка тоже должны вернуться в хорошей форме и прекрасном настрое.
«Сочи» остаётся организованной командой, против южан выступать непросто. Оттого, наверное, коэффициент на победу «Зенита» высок как никогда в последнее время — 1.92. Это достаточно заманчивый коэффициент, я сделаю именно такую ставку.
Вряд ли игра получится результативной, но «Зенит», думаю, победит. Главный козырь — наличие очень хороших футболистов в атакующей группе, которые оборону «Сочи», на мой взгляд, вскрыть смогут».
Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».
Карпин назвал причины первого поражения после возвращения в «Ростов».
«Баварии» грозит техническое поражение в матче Бундеслиги.
Изидор пробил лыжню. Как «Локомотив» обыграл «Спартак» в снежном дерби.
- 3 апреля 2022
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 2 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 1 апреля 2022
-
21:40
-
19:00