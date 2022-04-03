«Сочи» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата России

Телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.92.

«Зенит» — лидер нашего чемпионата, он должен чувствовать себя достаточно комфортно. Тем более что многие легионеры возвращаются в команду, а это значит, что атакующий потенциал «Зенита» не должен падать.

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При этом были футболисты, которые под руководством Семака целенаправленно готовились к матчу против «Сочи» и не вызывались в сборную России. Да и те, кто там побывал, наверняка тоже должны вернуться в хорошей форме и прекрасном настрое.



«Сочи» остаётся организованной командой, против южан выступать непросто. Оттого, наверное, коэффициент на победу «Зенита» высок как никогда в последнее время — 1.92. Это достаточно заманчивый коэффициент, я сделаю именно такую ставку.

Вряд ли игра получится результативной, но «Зенит», думаю, победит. Главный козырь — наличие очень хороших футболистов в атакующей группе, которые оборону «Сочи», на мой взгляд, вскрыть смогут».

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