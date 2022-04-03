«Сочи» – «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Зенит».

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.65.

«Завершит программу 23-го тура РПЛ матч на юге России, где «Сочи» будет принимать «Зенит». В первом круге неожиданно «Сочи» взял и обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге — 2:1. До этого «Сочи» «Зениту» всё время проигрывал.

«Сочи» — «Зенит»: когда начало, где покажут.

Если взять историю встреч, пусть и небогатую, пока не было ни одной ничьей. Кто-то скажет, что здесь ничего удивительно нет. Кто-то скажет: «Вау, когда-то же они должны сыграть вничью». Но, возможно, свой набор очков «Сочи» оформил в первом круге. Тогда, как мы помним, «Зенит» играл в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна, и «Сочи» этим воспользовался.



«Зениту» в этом сезоне не сказать что удаются матчи на выезде, игра в Самаре — тому подтверждение. Думаю, «Зенит» сейчас постарается максимально аккуратно сыграть в обороне — не так, как было с тем же «Рубином», когда два мяча пропустили, или с «Уфой», которая в концовке создала моменты, или с «Крыльями», у которых было предостаточно моментов. Только «Арсенал» ничего толком создать не сумел, а «Зенит» его добил.



Как скажется пауза на состоянии игроков лидера чемпионата — это вопрос. Думаю, вряд ли мы увидим сверхрезультативный футбол. «Сочи» делает ставку на организацию. Но последний матч в обороне не удался — пропустили три мяча от Самары, а могли и больше. Если сейчас сочинцы избегут чудовищных ошибок, то матч не должен получиться очень результативным».

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