«Сочи» – «Зенит»: ставка Егора Титова на матч 23-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Сочи» – «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.69.
«Сочи» в первом круге прервал серию поражений в играх с «Зенитом». Для многих это стало большим удивлением, для меня тоже. Но там стечение обстоятельств было — Азмуна удалили. В большинстве сочинцам было попроще.
«Сочи» — «Зенит»: когда начало, где покажут.
Уверен, что «Зенит» о той неудаче не забыл, ему захочется реабилитироваться и показать, кто сильнее, кто лидер и чемпион. Конечно, все возможности для этого у «Зенита» есть. Бразильцы на месте, никуда не сбежали, так что всё должно быть в порядке. К тому же и мотивация в чемпионате не потеряна. ЦСКА и «Динамо» не так уж далеко.
«Сочи» в последнее время выглядит не очень здорово. Что-то нарушилось в системе Федотова. Нельзя сказать, что команда плохо играет, но появились какие-то ошибки, возможно, и форма физическая не на высшем уровне. Трудно «Сочи» будет остановить мотивированный «Зенит».
Думаю, что стоит взять не просто победу гостей, а с форой (-1). Зенитовцы захотят по полной поквитаться за первый круг. Уверен в ставке на 8 из 10».
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