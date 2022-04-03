«Сочи» — «Зенит»: ставка Ильи Казакова на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит».
Ставка 1: обе забьют за 1.72.
Ставка 2: победа «Зенита» за 1.86.
«Давайте поговорим о матче чемпионата России. «Сочи» — «Зенит». Эта афиша ещё недавно воспринималась с иронией, но после того, как в первом круге «Сочи» выиграл у «Зенита», шуток относительно этого противостояния поубавилось.
«Сочи» — «Зенит»: когда начало, где покажут.
«Сочи» выигрывал у «Зенита» и ранее. Это был кубковый матч, но теперь после победы в первом круге интересно, как ответную встречу проведёт команда Федотова.
«Сочи» вызывает уважение качеством игры и тем, что команда пытается играть в результативный и волевой футбол. «Зенит» также один из самых результативных команд в последнее время независимо от того, в каком составе играет.
Думаю, что в этом матче стоит брать ставку «обе забьют», пусть и не с самым высоким коэффициентом. «Сочи» дома играет в атакующий футбол, а «Зенит» с таким подбором игроков должен играть на победу. Не исключено, что он её добудет».
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